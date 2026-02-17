PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Zeugen nach Unfallflucht gesucht,

Taunusstein-Neuhof, Ziegelhüttenweg, Samstag, 14.02.2026, 12:00 Uhr - Sonntag, 15.02.2026, 11:00 Uhr

(kq)Am vergangenen Wochenende kam es in Taunusstein-Neuhof zu einer Verkehrsunfallflucht, die Polizei sucht nun Zeugen. Am Sonntagvormittag musste der Besitzer eines grauen Opel Corsa eine Beschädigung an seinem PKW feststellen. Der Mann hatte das Fahrzeug am Samstag gegen 12:00 Uhr auf einem Parkplatz am Ziegelhüttenweg abgestellt. Als er am Sonntag um etwa 11:00 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden am hinteren Radlauf und an der hinteren Tür der Beifahrerseite fest. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell