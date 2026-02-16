POL-RTK: Zusammenstoß zweier Fahrzeuge +++ Diebe auf Baustelle +++ Auf Getränke abgesehen +++ Einbruch

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Zusammenstoß zweier Fahrzeuge,

Hohenstein, Holzhausen über Aar, L 3373, Sonntag, 15.02.2026, 21:30 Uhr

(kq)Am Sonntagabend ereignete sich auf der L 3373 zwischen Michelbach und Holzhausen über Aar ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Eine 20-jährige Fahrerin eines VW Golf fuhr gegen 23:30 Uhr in Richtung Holzhausen über Aar, als sie in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. In der Folge kollidierte sie mit einem Ford Kuga, dessen 19-jährigen Fahrerin in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Die 20-jährige Unfallverursacherin sowie ihr 18-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch die 19-jährige Ford-Fahrerin und ihr 19-jähriger Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Mitfahrer wurde ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert, während die 19-jährige Fahrerin vor Ort behandelt wurde.

2. Diebe auf Baustelle,

Niedernhausen, Frankfurter Straße, Donnerstag, 12.02.2026, 13:45 Uhr - Montag, 16.02.2026, 07:40 Uhr

(kq)Donnerstagmittag und Montagmorgen haben Unbekannte von einer Baustelle in Niedernhausen eine Rüttelplatte gestohlen. Die Diebe betraten unbemerkt das Baustellengelände in der Frankfurt Straße und entwendeten die Rüttelplatte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Auf Getränke abgesehen,

Eltville am Rhein, Hattenheim, Pfarrgasse, Samstag, 14.02.2026, 16:00 Uhr - Sonntag, 15.02.2026, 11:10 Uhr

(kq)Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag hatten es Diebe auf die Getränke in einem Kühlcontainer in Hattenheim abgesehen. Die Unbekannten hebelten in der Zeit von 16:00 Uhr bis 11:10 Uhr den Kühlcontainer in der Pfarrgasse aus und entwendeten Getränke im Wert von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

4. Einbruch,

Waldems, Taunusblick, Sonntag, 15.02.2026, 14:00 Uhr - 20:30 Uhr

(kq)Im Laufe des Sonntags kam es in Waldems im Taunusblick zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Einbrecher gelangten über die Straße auf die Gebäuderückseite und hebelten zwischen 14:00 Uhr und 20:30 Uhr die Terassentür auf. Anschließend betraten sie die Wohnräume, durchsuchten diese und nahmen Diebesgut an sich, mit dem sie unerkannt die Flucht antraten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

