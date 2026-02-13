PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Balkontür geöffnet +++ Bargeld aus Wohnhaus gestohlen +++ Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis kontrolliert während Fastnacht

Bad Schwalbach (ots)

1. Balkontür geöffnet,

Hohenstein-Holzhausen über Aar, Am roten Berg, Dienstag, 10.02.2026, 21:30 Uhr bis Donnerstag, 12.02.2026

(fh)Zwischen Dienstag und Donnerstag sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Holzhausen eingestiegen. Zu einem unbekannten Zeitpunkt innerhalb der besagten Tage kletterten die Unbekannten auf den Balkon des Anwesens in der Straße "Am roten Berg". Dort schoben sie den Rollladen hoch und betraten durch die dahinterliegende Tür die Räumlichkeiten. Diese wurden durchsucht und mit Schmuck im Gepäck wieder verlassen.

Die Kriminalpolizei ermittelt in der Sache. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

2. Bargeld aus Wohnhaus gestohlen,

Taunusstein-Bleidenstadt, Ludwig-Hanson-Straße, Donnerstag, 12.02.2026, 18:00 Uhr bis 22:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend kam es in Taunusstein-Bleidenstadt zum Einbruch in ein Wohnhaus. In der Zeit von 18:00 Uhr bis 22:30 Uhr betraten die Einbrecher ein Grundstück in der Ludwig- Hanson-Straße und machten sich an der Terrassentür des Hauses zu schaffen. Es gelang ihnen auf diesem Wege in die Wohnräume einzusteigen, Bargeld zu entwenden und unbemerkt das Weite zu suchen.

Die Kriminalpolizei ermittelt in der Sache. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

3. Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis kontrolliert während Fastnacht, Idstein, Donnerstag, 12.02.2026, 21:45 Uhr

(fh) In der Nacht zum Donnerstag haben Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Rheingau-Taunus Verkehrskontrollen in Idstein durchgeführt. Hauptaugenmerk lag in Anbetracht der Fasnachtszeit auf der Verkehrssicherheit, insbesondere auf möglichen Fahrten unter Alkohol oder Drogeneinfluss.

Zwischen 22:40 Uhr und 02:30 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten eine stationäre Kontrolle in Höhe des Ortseingangs von Wörsdorf sowie diverse mobile Kontrollen durch. Insgesamt wurden 45 Fahrzeuge und 60 Personen kontrolliert. Die Polizei führte 24 Alkohol- und 9 Drogentests durch. Erfreulicherweise wurde lediglich ein alkoholisierter Fahrer festgestellt. Der Mann musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen lassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmenden sich nicht alkoholisiert oder anderweitig berauscht ans Steuer zu setzen. Wer betrunken oder berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell