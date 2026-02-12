PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Achtung vor betrügerischen Anrufen! Rheingau-Taunus-Kreis, Donnerstag, 12.02.2026

Bad Schwalbach (ots)

(fh)Die Polizei warnt nach immer wieder kehrenden Anrufen erneut vor Telefonbetrügern. In den jüngsten Fällen versuchten sich die dreisten Täter die Masche des "Falschen Polizeibeamten" zu Nutze zu machen. So gingen in den vergangenen Stunden, insbesondere im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Idstein, vermehrt Anrufe ein, die sich wie folgt anhörten: "Hier ist Frau Marina Neumeier von der Polizei in Idstein. Es wurde eine Einbrecherbande festgenommen. In diesem Zusammenhang sind wir auf Ihre Kontaktdaten gestoßen, da die Festgenommenen wohl auch bei Ihnen zuschlagen wollten. Haben Sie Wertgegenstände zu Hause? Wenn ja, übergeben Sie diese lieber an die Polizei, damit Ihr Hab und Gut sicher ist."

Natürlich ruft in diesen Fällen NICHT die richtige Polizei an, sondern Betrüger, die es einzig und allein auf Ihr Geld abgesehen haben.

Daher ergeht der eindringliche Appell:

Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen. Das gilt auch für Staatsanwaltschaften oder andere "Behörden". Bei solchen Telefonaten ist es nicht unhöflich, einfach aufzulegen, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter loszuwerden. Die Betrüger erreichen durch eine geschickte Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder ihre hochwertigen Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

In den aktuellen Fällen entstand, nach derzeitigem Kenntnisstand, glücklicherweise kein Schaden.

