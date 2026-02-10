POL-RTK: Scheibe eingeschlagen und eingestiegen +++ Schmuck im Visier +++ Spendenbox und Kaffeekasse aus Moschee gestohlen +++ Spiegelgläser von Audi im Visier

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Schwalbach (ots)

1. Scheibe eingeschlagen und eingestiegen, Taunusstein-Wehen, Platter Straße, Sonntag, 01.02.2026 bis Montag, 09.02.2026, 22:20 Uhr

(fh)In der zurückliegenden Woche kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Taunusstein-Wehen. Zwischen Sonntag, dem 01.02.2026 und Montag, dem 09.02.2026 gelangten die Täter über eine eingeschlagene Fensterscheibe in das Einfamilienhaus in der Platter Straße und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht abschließend geklärt.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Ihre hinweise werden unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

2. Schmuck im Visier,

Schlangenbad-Hausen v.d.H., Vordelbacher Straße, Montag, 09.02.2026, 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr

(fh)Am Montagabend haben Einbrecher im Schlangenbader Ortsteil Hausen vor der Höhe zugeschlagen. Im Zeitfenster von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr versuchten die Täter zunächst die Hauseingangstür des Wohnhauses in der Vordelbacher Straße aufzubrechen. Als dies nicht gelang, machten sie sich an einer Kellertür zu schaffen und öffneten diese gewaltsam, ehe sie das Haus nach Wertgegenständen durchsuchten. Hierbei fielen ihnen Schmuckstücke sowie Münzen in die Hände, welche sie an sich nahmen und damit flüchteten.

Die Kriminalpolizei ermittelt in der Sache. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Spendenbox und Kaffeekasse aus Moschee gestohlen, Idstein, Wiesbadener Straße, Donnerstag, 05.02.2026, 07:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen haben zwei maskierte Personen eine Spendenbox sowie eine Kaffeekasse aus einer Idsteiner Moschee gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge betraten die zwei Personen gegen 07:30 Uhr das Gebäude in der Wiesbadener Straße und gelangten in einen Gebetsraum. Dort stießen sie auf eine Spendenbox und nahmen diese samt Inhalt kurzerhand an sich. In einem weiteren Raum wurde dann noch eine Kaffeekasse gestohlen. Im Anschluss suchten die beiden mit der Beute unbemerkt das Weite.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte über die Telefonnummer (06126) 9394-0 an die Polizeistation Idstein.

4. Spiegelgläser von Audi im Visier,

Idstein, Firchtenweg, Samstag, 07.02.2025, 17:00 Uhr bis Sonntag, 08.02.2026, 16:00 Uhr

(fh)In Idstein gerieten am Wochenende Spiegelgläser von Audi ins Visier von Dieben. Zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag suchten die Täter einen im Fichtenweg abgestellten Audi A6 auf und montierten mit einem Werkzeug die beiden Spiegelgläser des Pkw ab. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

