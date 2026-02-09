PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrüche +++ Lebensmittelautomat aufgebrochen +++ Auto zerkratzt +++ Einbruchsschutz hält Einbrecher auf +++ Blitzer beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Wohnung,

Eltville, Sonnenbergstraße, Sonntag, 01.02.2026, 17:00 Uhr bis Samstag, 07.02.2026, 12:30 Uhr

(ro)Einbrecher sind in den vergangenen Tagen in eine Wohnung in Eltville eingedrungen. Zwischen Sonntag, 01.02.2026, 17:00 Uhr und Samstag, 07.02.2026, 12:30 Uhr näherten sich die Täter einem Mehrfamilienhaus in der Sonnenbergstraße und kletterten auf einen Balkon im Hochparterre. Hier schoben sie den Rollladen nach oben und hebelten an der Balkontür, bis das Glas zersprang. Im Inneren durchsuchten sie Schubladen sowie Schränke und ließen Schmuck mitgehen. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei in Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Bargeld entwendet,

Heidenrod-Laufenselden, Hüttenbachstraße, Freitag, 06.02.2026, 16:00 Uhr bis Sonntag, 08.02.2026, 16:00 Uhr

(ro)Am Wochenende haben Unbekannte Bargeld aus einem Wohnhaus in Laufenselden gestohlen. Zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Sonntag, 16:00 Uhr gelangten die Einbrecher über den rückwärtigen Bereich des Grundstücks in der Hüttenbachstraße zum Anwesen und hebelten die Terrassentür auf. So ins Innere gelangt, durchsuchten sie die Wohnräume. Nachdem sie Bargeld an sich genommen hatten, ergriffen sie unerkannt die Flucht.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Einbruchsschutz hält Einbrecher auf,

Schlangenbad, Georgenborn, Kornweg, Freitag, 06.02.2026, 16 Uhr bis Samstag, 07.02.2026, 21.50 Uhr

(da)Am Wochenende verhinderten entsprechende Sicherungen, dass Einbrecher in ein Wohnhaus in Georgenborn gelangten. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend versuchten die bislang unbekannten Täter, in das Haus im Kornweg einzusteigen. Hierzu hebelten sie wiederholt an der Terrassentür, mussten ihr Vorhaben jedoch aufgeben, da die Tür durch einen zusätzlichen Holzbalken gesichert war. Ein Eindringen in das Wohnhaus war somit nicht möglich und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Der angerichtete Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Wenn auch Sie sich vor Einbrüchen schützen wollen und Interesse an einer individuellen Beratung zur Einbruchprävention für Ihr Zuhause oder Ihren Betrieb haben, können Sie unter beratungsstelle.ppwh@polizei.hessen.de einen unverbindlichen und kostenlosen Termin bei der Polizeilichen Beratungsstelle vereinbaren.

4. Lebensmittelautomat aufgebrochen,

Idstein, Ehrenbach, Zugmantelstraße, Freitag, 06.02.2026, 20.20 Uhr

(da)Am Freitagabend haben Unbekannte in Ehrenbach einen Lebensmittelautomaten aufgebrochen und stark beschädigt. Gegen 20.20 Uhr begaben sich die beiden Täter in die Zugmantelstraße und hebelten wiederholt an dem Automaten, wodurch ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Erst als ein Zeuge den Vorfall bemerkte und das Duo ansprach, flüchtete dieses in ein nahegelegenes Waldstück. Nach ersten Angaben handelte es sich um zwei etwa 1,75 bis 1,80 Meter große Männer mit schmaler Figur. Einer trug einen roten Kapuzenpullover, der andere eine dunkle Jacke. Ihre Gesichter hatten sie mit Sturmhauben verdeckt. Mögliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

5. Auto zerkratzt,

Idstein, Willy-Schreier-Straße, Donnerstag, 05.02.2026, 5 Uhr

(da)In den frühen Morgenstunden des Donnerstags hat ein Unbekannter ein Auto in Idstein zerkratzt. Gegen 5 Uhr morgens näherte sich die Person dem in der Willy-Schreier-Straße geparkten schwarzen VW ID. Buzz und zerkratzte die komplette rechte Fahrzeugseite. Hierdurch entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Anschließend entfernte sich die Person in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

6. Blitzer beschädigt,

Taunusstein-Seitzenhahn, Eltviller Straße, Sonntag, 08.02.2026, 00:00 Uhr bis 13:25 Uhr

(ro)Unbekannte haben am Sonntag in Seitzenhahn einen Blitzer beschädigt. Der Polizei wurde gegen 13.25 Uhr der Schaden an der fest verbauten Blitzersäule gemeldet. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist noch unklar. Der Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Ihre Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

