PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Fahrzeugkontrolle führt zu vier Anzeigen+++Gartenzaun beschädigt+++Verkehrsunfallflucht+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Fahrzeugkontrolle führt zu vier Anzeigen

Taunusstein-Seitzenhahn, Hubertusweg, Samstag, 14.02.2026, 02:20 Uhr

(ck) Eine aufmerksame Streife der Polizeistation Bad Schwalbach stellte gegen 02:20 Uhr einen PKW Mercedes mit auffälliger Fahrweise im Bereich Taunusstein fest. Das Fahrzeug konnte wenig später im Hubertusweg in Taunusstein-Seitzenhahn angehalten und der Kontrolle unterzogen werden. Was sich dann dabei alles auf tat, war auch für die Kollegen nicht alltäglich. Der erst 18-Jährige Fahrzeugführer aus Nordrhein-Westfalen konnte den kontrollierenden Beamten keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Der Mercedes war weder versichert, noch zugelassen. Bei der Überprüfung der Kennzeichen stellte sich dann auch noch heraus, dass die am PKW angebrachten Kennzeichen auf einen PKW VW in Wiesbaden gehörten. Nach umfangreichen Maßnahmen vor Ort musste der Fahrzeugführer und seine zwei Begleiter die Streife auf die Polizeistation begleiteten. Der Mercedes wurde abgeschleppt, der Beschuldigte konnte im Anschluss die Polizeistation mit seinen Begleitern und insgesamt vier Anzeigen in den Morgenstunden wieder zu Fuß verlassen. Die Ermittlungen hierzu führt die zuständige Polizeistation in Bad Schwalbach.

2. Gartenzaun beschädigt

Eltville, Bertholdstraße, Freitag 13.03.2026, 16:00 Uhr bis Samstag 14.02.2026, 07:30 Uhr

(ck) Der Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Bertholdstraße in Eltville musste am Morgen des 14.02.2026 die Beschädigung seines Gartenzauns feststellen. Bislang unbekannte Täter haben die Grundstücksumzäunung im genannten Tatzeitraum beschädigt. Es entstand ersten Erkenntnissen nach ein Sachschaden von 300 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt in der Sache. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

3. Verkehrsunfallflucht

Geisenheim, Klausstraße, Samstag, 14.02.2026, 12:00 Uhr bis 16:45 Uhr

(ck) Am Samstagvormittag kam es im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 16:45 Uhr in der Klausstraße in Geisenheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Halterin eines PKW Skoda musste bei der Rückkehr zu ihrem geparkten Fahrzeug Beschädigungen an diesem feststellen. Ein bislang noch unbekanntes Fahrzeug hatte den Skoda der Geisenheimerin ersten Ermittlungen nach nicht unerheblich beim Vorbeifahren beschädigt und so einen Sachschaden von 1000 Euro verursacht. Im Anschluss verließ der oder die Verursacherin den Unfallort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizeistation in Rüdesheim zu melden unter der Telefonnummer (06722) 9112-0.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell