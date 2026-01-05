POL-PDLU: Verkehrskontrolle - Alkoholisiert mit dem Auto gefahren
Mutterstadt (ots)
Am Sonntagabend (04.01.2026) gegen 18:20 Uhr kontrollierte die Polizei in der Dammstraße einen 65-jährigen Autofahrer. Im Verlauf der Verkehrskontrolle konnte beim 65-jährigen Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,53 Promille. Der Fahrer wurde anschließend zur Polizeidienststelle verbracht, wo er einen sogenannten Evidential Test durchführen musste. Die Polizei stellte den Fahrzeugschlüssel sicher, welcher der Fahrer bei Nüchternheit wieder entgegennehmen kann.
