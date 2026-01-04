Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 03.01.26 ereignete sich gegen 20 Uhr ein Verkehrsunfall in der Breslauerstraße, Bobenheim-Roxheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher die Industriestraße mit seinem PKW befuhr und beim Abbiegevorgang auf Grund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte er mit einem Gartenzaun und einer Einfassung für Müllbehälter. Unmittelbar danach flüchtete der PKW von der Unfallstelle. Im Einmündungsbereich Allensteinerstraße kam der PKW erneut in Schleudern und erfasst beinahe eine Fußgängerin mit Hund, welche eine Kollision nur durch einen Sprung zur Seite verhindern konnte. Der 37-jährige Fahrzeugführer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis konnte im Nachgang ermittelt und angetroffen werden. Dieser stand erheblich unter Einfluss von Alkohol. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auch mehrere Tausend Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gegenden Unfallverursacher wurden Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Die Polizei sucht weitere Unfallzeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

