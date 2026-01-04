PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrug beim Auto-VERKAUF in Waldsee?

Waldsee (ots)

Am 30.12.2025 wollte ein 39-Jähriger aus Waldsee seinen intakten Kleinbus Mercedes über ein Inserat verkaufen. Ein Interessent aus Frankfurt erschien und machte eine Probefahrt. Hierbei ließ der Verkäufer den Interessenten kurzeitig allein mit dem Fahrzeug. Kurz darauf lief das Fahrzeug jedoch plötzlich nicht mehr richtig und der Interessent diagnostizierte, der Mercedes habe wohl gerade einen Getriebeschaden erlitten - er wolle das Auto dennoch kaufen, jedoch zu einem deutlich geringeren Preis. Hierauf ließ sich der Verkäufer ein und verkaufte den Mercedes außerdem im zugelassenen Zustand mit Kennzeichen und Papieren und der Maßgabe, das Fahrzeug innerhalb von zwei Tagen umzumelden. Am 02.01.2026 geriet das Fahrzeug schließlich in eine Verkehrskontrolle der Polizei in Frankfurt und erregte das Interesse der dortigen Beamten, weil es entgegen der Maßgabe noch nicht umgemeldet worden war. Ermittlungen hiernach ergaben, dass der Käufer vermutlich in einem unbeobachteten Moment im Rahmen der Probefahrt einen Stecker / Adapter auf den OBD-Stecker (On-Board-Diagnose-Stecker) im Fußraum des Fahrzeugs gesteckt hat, und so eine Fehlfunktion des Fahrzeugs vorgetäuscht hat, um den Preis zu senken. Der Verkäufer konnte im Nachgang "seinen" Mercedes schließlich im Internet zum Verkauf angeboten finden, zu einem ca. dreimal höheren Preis, als er ihn verkauft hatte - mit der Beschreibung: Motor und Getriebe laufen sehr gut!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/TN0

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 09:25

    POL-PDLU: Das eigene Geburtstagsgeschenk: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

    Limburgerhof (ots) - Kurz nach Mitternacht am Samstag, 03.01.2026, wollte ein vor wenigen Minuten 49 Jahre alt gewordener Mann mit seinem Auto nach Hause fahren, nachdem er mit ein paar Freunden in einer Kneipe auf seinen Geburtstag angestoßen hatte. Beim Ausparken stieß er dummerweise gegen ein anderes Fahrzeug, verursachte dort einen Schaden von ca. 1000EUR und ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 08:08

    POL-PDLU: Illegale Müllentsorgung 03.01.2026, 18:05 Uhr

    Speyer (ots) - Am frühen Samstagabend wurde die Polizei Speyer über eine unsachgemäße Müllentsorgung durch einen Verkehrsteilnehmer in der Auestraße in Speyer hingewiesen. Demnach hatte eine männliche Person im Bereich der Bushaltestelle vor dem Kaufland-Parkplatz Farbeimer, Decken sowie einen Bierkasten mit leeren Flaschen auf dem Grünstreifen neben einem öffentlichen Mülleimer entsorgt. Da die Farbe aus dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren