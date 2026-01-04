Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrug beim Auto-VERKAUF in Waldsee?

Waldsee (ots)

Am 30.12.2025 wollte ein 39-Jähriger aus Waldsee seinen intakten Kleinbus Mercedes über ein Inserat verkaufen. Ein Interessent aus Frankfurt erschien und machte eine Probefahrt. Hierbei ließ der Verkäufer den Interessenten kurzeitig allein mit dem Fahrzeug. Kurz darauf lief das Fahrzeug jedoch plötzlich nicht mehr richtig und der Interessent diagnostizierte, der Mercedes habe wohl gerade einen Getriebeschaden erlitten - er wolle das Auto dennoch kaufen, jedoch zu einem deutlich geringeren Preis. Hierauf ließ sich der Verkäufer ein und verkaufte den Mercedes außerdem im zugelassenen Zustand mit Kennzeichen und Papieren und der Maßgabe, das Fahrzeug innerhalb von zwei Tagen umzumelden. Am 02.01.2026 geriet das Fahrzeug schließlich in eine Verkehrskontrolle der Polizei in Frankfurt und erregte das Interesse der dortigen Beamten, weil es entgegen der Maßgabe noch nicht umgemeldet worden war. Ermittlungen hiernach ergaben, dass der Käufer vermutlich in einem unbeobachteten Moment im Rahmen der Probefahrt einen Stecker / Adapter auf den OBD-Stecker (On-Board-Diagnose-Stecker) im Fußraum des Fahrzeugs gesteckt hat, und so eine Fehlfunktion des Fahrzeugs vorgetäuscht hat, um den Preis zu senken. Der Verkäufer konnte im Nachgang "seinen" Mercedes schließlich im Internet zum Verkauf angeboten finden, zu einem ca. dreimal höheren Preis, als er ihn verkauft hatte - mit der Beschreibung: Motor und Getriebe laufen sehr gut!

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell