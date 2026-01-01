Feuerwehren im Landkreis Esslingen

FW LK Esslingen: Einsatzreiche Nacht für die Feuerwehren im Kreis Esslingen

Esslingen (ots)

Viel zu tun gab es für die überwiegende ehrenamtlich agierenden Feuerwehren im Landkreis Esslingen in der Silvesternacht. Neben zahlreichen Mülleimern und brennenden Feuerwerksbatterien, was dieses Jahr die Hauptanzahl der Einsätze ausmachte, galt es Gelbe Säcke und Unrat sowie Hecken, Kartonagen, Bäume und Balkone aber auch eine in Brand geratene Garage zu löschen. Darüber hinaus lösten mehrere Brandmeldeanlagen, darunter auch sogenannte Rauchansaugsysteme (RAS) innerhalb einer BMA aus, wie z.B. in Nürtingen und Neckartenzlingen. Verletze gab es glücklicherweise keine zu beklagen, eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Eine Wohnung war durch einen Balkonbrand nicht mehr bewohnbar, die Bewohner mussten vorerst bei Bekannten unterkommen. Im Laufe der Nacht kamen noch zahlreiche Mülleimer und Unrat Brände sowie Brände von Müllunterständen und ein brennendes Trampolin hinzu, auch eine Photovoltaikanlage auf einem Carport musste gelöscht werden, sowie gegen 3 Uhr noch ein Kellerbrand in Esslingen. Weitere größere Schäden blieben glücklicherweise aus. Zwischen 19 Uhr am 31.12 und 3 Uhr am 1.1. koordinierte die Integrierte Leitstelle Esslingen 61 Einsatzstellen. Im Einsatz waren u.a. die Feuerwehren aus Esslingen, Neuhausen, Filderstadt, Hochdorf, Leinfelden-Echterdingen, Kirchheim, Owen, Nürtingen, Neckartenzlingen, Wendlingen, Neuffen, Lenningen, Plochingen, und Reichenbach, einige Feuerwehren wurden mehrmals alarmiert, teileweise konnten Sie von einem zu anderen Einsatz direkt weiterziehen, bzw. mussten erneut die Feuerwehrhäuser anfahren.

