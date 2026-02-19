Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus

Berg (ots)

Zu einem Wohnhauseinbruch kam es über Nacht (17.02.2026, 18:00 Uhr und 18.02.2026, 08:35 Uhr)in Berg. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Innere eines Einfamilienhauses ein und durchsuchten dort sämtliche Räumlichkeiten. Eine Schadenshöhe ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Landau, welche die Ermittlungen aufgenommen hat. Hinweise zu der Tat oder den Tätern oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271 / 92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell