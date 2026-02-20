PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Unter Drogeneinfluss am Steuer

POL-PDLD: Edesheim - Unter Drogeneinfluss am Steuer
  • Bild-Infos
  • Download

Edesheim (ots)

Ein 22-jähriger Autofahrer wurde gestern Mittag (19.02.2026, 13 Uhr) in der Staatsstraße angehalten, da er den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten an seinen Augen fest, weshalb ein Schnelltest durchgeführt wurde. Dieser verlief positiv auf Kokain und Cannabis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe angeordnet. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 08:42

    POL-PDLD: Rülzheim - Einbruch in Fahrradgeschäft

    Rülzheim (ots) - Heute Nacht kam es gegen 3.40 Uhr zu einem spektakulären Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Germersheimer Straße in Rülzheim. Bislang unbekannte Täter fuhren mit einem Fahrzeug durch das Schaufenster und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort entwendeten sie mehrere hochwertige Fahrräder. Der Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben kann, wird ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 08:41

    POL-PDLD: Rülzheim - betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

    Rülzheim (ots) - Gestern Abend wurde die Polizei aufgrund eines gestürzten Radfahrers alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 48-jährige Radfahrer gegen 23:30 Uhr in der Gutenbergstraße offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung stürzte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Glücklicherweise wurde er bei dem Sturz nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren