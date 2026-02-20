POL-PDLD: Edesheim - Unter Drogeneinfluss am Steuer
Edesheim (ots)
Ein 22-jähriger Autofahrer wurde gestern Mittag (19.02.2026, 13 Uhr) in der Staatsstraße angehalten, da er den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten an seinen Augen fest, weshalb ein Schnelltest durchgeführt wurde. Dieser verlief positiv auf Kokain und Cannabis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe angeordnet. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.
