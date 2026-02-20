PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Kinder nicht ausreichend gesichert

POL-PDLD: Edesheim - Kinder nicht ausreichend gesichert
  • Bild-Infos
  • Download

Edesheim (ots)

Mit einem Bußgeld muss ein Autofahrer rechnen, der am vergangenen Donnerstag in der Staatsstraße kontrolliert wurde. Der Mann beförderte in seinem Fahrzeug gleich zwei Kinder, die nicht ausreichend gesichert waren. Die Polizei appelliert: Der Gurt ist nach wie vor ein Lebensretter - insbesondere für die schwächsten Verkehrsteilnehmer! Die Polizei weist darauf hin: Das Sichern von Kindern ist strikt vorgeschrieben. Bei der mangelnden Sicherung von mehr als einem Kind droht dem Fahrer ein Bußgeld von 70 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg. Kontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit werden in den kommenden Wochen fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 08:42

    POL-PDLD: Rülzheim - Einbruch in Fahrradgeschäft

    Rülzheim (ots) - Heute Nacht kam es gegen 3.40 Uhr zu einem spektakulären Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Germersheimer Straße in Rülzheim. Bislang unbekannte Täter fuhren mit einem Fahrzeug durch das Schaufenster und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort entwendeten sie mehrere hochwertige Fahrräder. Der Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben kann, wird ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 08:41

    POL-PDLD: Rülzheim - betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

    Rülzheim (ots) - Gestern Abend wurde die Polizei aufgrund eines gestürzten Radfahrers alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 48-jährige Radfahrer gegen 23:30 Uhr in der Gutenbergstraße offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung stürzte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Glücklicherweise wurde er bei dem Sturz nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 15:31

    POL-PDLD: Widerstand und Bedrohung

    Wörth (ots) - Am Mittwochmittag, den 18.02.2025 gegen 12:00 Uhr kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand in einem Supermarkt in Wörth in der Marktstraße zu Bedrohungen, Beleidigungen und Randale durch einen 41-Jährigen zum Nachteil mehrerer Personen sowie den Angestellten. Der verbal hoch aggressive Mann verließ den Markt auf Aufforderung nicht, weshalb die Polizei verständigt wurde. Nach erster Anzeigenaufnahme wurde dem Beschuldigten durch die Polizei ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren