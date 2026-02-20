POL-PDLD: Edesheim - Kinder nicht ausreichend gesichert

Polizeidirektion Landau

Edesheim - Kinder nicht ausreichend gesichert

Mit einem Bußgeld muss ein Autofahrer rechnen, der am vergangenen Donnerstag in der Staatsstraße kontrolliert wurde. Der Mann beförderte in seinem Fahrzeug gleich zwei Kinder, die nicht ausreichend gesichert waren. Die Polizei appelliert: Der Gurt ist nach wie vor ein Lebensretter - insbesondere für die schwächsten Verkehrsteilnehmer! Die Polizei weist darauf hin: Das Sichern von Kindern ist strikt vorgeschrieben. Bei der mangelnden Sicherung von mehr als einem Kind droht dem Fahrer ein Bußgeld von 70 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg. Kontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit werden in den kommenden Wochen fortgesetzt.

