POL-PDLD: Annweiler - Diebstahl einer Tasche beim Einkaufen

Annweiler (ots)

Am 20.02.2026 wurde einer 82-Jährigen ihre Einkaufstasche beim Einkaufen entwendet. Sie befand sich zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr beim Einkaufen in einem Supermarkt in Annweiler. Hierbei wurde ihre Tasche, welche sie im Einkaufswagen unter dem Einkaufskorb deponiert hatte, entwendet. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Annweiler unter 06346-96460 oder per E-Mail pwannweiler@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei empfiehlt grundsätzlich keine Wertgegenstände im Einkaufswagen zu deponieren, sondern am Körper zu tragen.

