POL-PDLD: Verkehrsunfall nach "Black-Out"

Germersheim-Nord / B9 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von etwa 20000 Euro kam es am Samstagnachmittag gegen 14:30 Uhr auf der Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Ein 19 Jahre alter Fahrzeugführer eines Kleintransporters kam in Folge eines Schwächeanfalls von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren sich am Fahrbahnrand befindlichen Verkehrsschildern. Zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme musste die rechte Fahrspur zeitweise gesperrt werden. Die zuständige Straßenmeisterei übernahm die Reinigungsarbeiten der Fahrbahn, die um 17:10 Uhr wieder freigegeben werden konnte. Es kam zu keinerlei Verkehrsbeeinträchtigungen. Der junge Mann wurde durch einen Bekannten abgeholt.

