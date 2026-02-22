Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus, Im Riegel Herxheim bei Landau

Herxheim (ots)

Am Samstag den 21.02.2026, im Zeitraum 17:00 - 23:00 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Riegel" in Herxheim ein. Die Eigentümer waren im Tatzeitraum "außer Haus". Einige Schränke wurden im Anwesen durchwühlt, vermutlich wurde Schmuck entwendet, die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Hinweise auf den/die Täter liegen aktuell nicht vor. Die Polizeiinspektion Landau bittet Zeugen, die sich an Auffälligkeiten im Tatzeitraum erinnern, sich unter der Nummer 06341-2870 zu melden.

