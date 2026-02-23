PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Brand in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache brach am 23.02.2026 gegen 02:53 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Xylanderstraße in Landau ein Brand aus. Der Brand konnte bereits durch einen Anwohner gelöscht werden. Vor Ort konnte im Beisein der Feuerwehr Landau ein verrußtes Dachgeschoß festgestellt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail kilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 11:41

    POL-PDLD: Herxheim - Angebliche Spendensammler für Karnevalsverein

    Herxheim (ots) - Am 22.02.2026 wurde bei der Polizeiinspektion Landau eine Strafanzeige wegen Betrug erstattet. Hiernach seien zumindest zwei Personen von einer unbekannten Täterin angerufen worden. Diese gab an, angeblich Spenden für einen neuen Wagen für einen Herxheimer Karnevalsverein sammeln zu wollen. Eine Nachfrage bei der Vorstandschaft des Vereins ergab, ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 10:47

    POL-PDLD: Germersheim - Zeugen gesucht nach Unfallflucht

    Germersheim (ots) - Gestern Nachmittag ereignete sich um 15.15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Auf Höhe der Anschlussstelle Germersheim Mitte wechselte ein bislang unbekannter Autofahrer vom Beschleunigungsstreifen direkt auf den linken Fahrstreifen, wodurch es zwischen den dahinterfahrenden Fahrzeugen zu einem Auffahrunfall kam. Der Verursacher entfernte ich im Anschluss ...

    mehr
