Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Brand in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache brach am 23.02.2026 gegen 02:53 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Xylanderstraße in Landau ein Brand aus. Der Brand konnte bereits durch einen Anwohner gelöscht werden. Vor Ort konnte im Beisein der Feuerwehr Landau ein verrußtes Dachgeschoß festgestellt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail kilandau@polizei.rlp.de zu melden.

