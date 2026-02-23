Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Reifen zerstochen

Hatzenbühl (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (21.02.26 17:00 Uhr und 22.02.2026 11:20 Uhr) wurden an einem Auto drei Reifen sowie an einem Sprinter ein Reifen mittels eines spitzen Gegenstandes zerstochen. Die Fahrzeuge standen im rückwärtigen Gartenbereich der Luitpoldstraße auf einem Feldweg. Der Sachschaden wird auf mindestens 400 Euro geschätzt. Es gibt keine Täterhinweise. Hinweise zu der Tat oder den Tätern oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271 / 92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell