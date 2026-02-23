PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Reifen zerstochen

Hatzenbühl (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (21.02.26 17:00 Uhr und 22.02.2026 11:20 Uhr) wurden an einem Auto drei Reifen sowie an einem Sprinter ein Reifen mittels eines spitzen Gegenstandes zerstochen. Die Fahrzeuge standen im rückwärtigen Gartenbereich der Luitpoldstraße auf einem Feldweg. Der Sachschaden wird auf mindestens 400 Euro geschätzt. Es gibt keine Täterhinweise. Hinweise zu der Tat oder den Tätern oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271 / 92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Pressestelle
Telefon: 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 11:57

    POL-PDLD: Landau - Brand in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache brach am 23.02.2026 gegen 02:53 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Xylanderstraße in Landau ein Brand aus. Der Brand konnte bereits durch einen Anwohner gelöscht werden. Vor Ort konnte im Beisein der Feuerwehr Landau ein verrußtes Dachgeschoß festgestellt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Die Kriminalpolizei Landau hat die ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:41

    POL-PDLD: Herxheim - Angebliche Spendensammler für Karnevalsverein

    Herxheim (ots) - Am 22.02.2026 wurde bei der Polizeiinspektion Landau eine Strafanzeige wegen Betrug erstattet. Hiernach seien zumindest zwei Personen von einer unbekannten Täterin angerufen worden. Diese gab an, angeblich Spenden für einen neuen Wagen für einen Herxheimer Karnevalsverein sammeln zu wollen. Eine Nachfrage bei der Vorstandschaft des Vereins ergab, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren