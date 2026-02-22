PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 73-jährigen

Gelbensande (ots)

Vermisste Person in Gelbensande

Seitdem 21.02.2026, 15:00 Uhr wird der 73-jährige Frank Schönknecht aus einer Pflegeeinrichtung in 18182 Gelbensande (LK Rostock) vermisst. Herr Schönknecht ist aufgrund einer Demenzerkrankung zeitlich und örtlich desorientiert. Er ist mit einem Rollator unterwegs. Bekleidet ist er mit einer braunen Hose, einem dunklen Pullover sowie einer braunen Jacke.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Sanitz unter 038209-44224, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link https://t1p.de/j9hfm der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt.

Sascha Puchala

Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

