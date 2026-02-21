POL-HRO: 72-jähriger Rostocker wohlbehalten aufgefunden.
Rostock (ots)
Der seit dem 20.02.2026, 15:00 Uhr Vermisste 72-Jährige aus Rostock wurde heute, dank eines Bürgerhinweises wohlbehalten aufgegriffen. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen. Marcus Rode Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock
