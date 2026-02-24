PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Böllerwurf auf Fahrradfahrerin - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 23.02.2026 befuhr gegen 22 Uhr eine Fahrradfahrerin die Rheinstraße in Landau stadtauswärts. In Höhe der Einmündung zur Queichheimer Hauptstraße sei diese mit einem Böller beworfen worden, welcher aus einem passierenden Fahrzeug geworfen wurde. Die Fahrradfahrerin habe sich hierbei erschrocken, sei aber weiter in Richtung Queichheim gefahren. Der Sachverhalt wurde durch einen unbeteiligten Zeugen gemeldet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Personalien der Fahrradfahrerin sind bislang unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden. Insbesondere die bisher unbekannte Fahrradfahrerin ist hier von polizeilichem Interesse.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

