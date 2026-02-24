PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Schulwegüberwachung

Bad Bergzabern (ots)

Am gestrigen Montag wurden durch die Polizeiinspektion Bad Bergzabern Verkehrsüberwachungen rund um das Schulzentrum in Bad Bergzabern durchgeführt. Im Zeitraum von 07:30h-08:00h konnten in der Pestalozzistraße zwei Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot (VZ 250)festgestellt werden. In der Lessingstraße konnten vier Gurtverstöße sowie zwei Kinder, welche ohne jegliche Sicherung befördert wurden festgestellt. Zudem konnten insgesamt zwei Fahrzeugführer die erforderlichen Papiere nicht vorweisen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 08:07

    POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Am Montag, den 23. Februar 2026, kam es zwischen 14:55 Uhr und 15:05 Uhr in der Thomas Nast Straße in Landau, im Bereich der Einmündung zur August Croissant Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort ordnungsgemäß geparkter Pkw wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte der oder die ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 08:05

    POL-PDLD: Landau - Böllerwurf auf Fahrradfahrerin - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Am 23.02.2026 befuhr gegen 22 Uhr eine Fahrradfahrerin die Rheinstraße in Landau stadtauswärts. In Höhe der Einmündung zur Queichheimer Hauptstraße sei diese mit einem Böller beworfen worden, welcher aus einem passierenden Fahrzeug geworfen wurde. Die Fahrradfahrerin habe sich hierbei erschrocken, sei aber weiter in Richtung Queichheim gefahren. Der Sachverhalt wurde durch einen unbeteiligten Zeugen ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 15:54

    POL-PDLD: Reifen zerstochen

    Hatzenbühl (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (21.02.26 17:00 Uhr und 22.02.2026 11:20 Uhr) wurden an einem Auto drei Reifen sowie an einem Sprinter ein Reifen mittels eines spitzen Gegenstandes zerstochen. Die Fahrzeuge standen im rückwärtigen Gartenbereich der Luitpoldstraße auf einem Feldweg. Der Sachschaden wird auf mindestens 400 Euro geschätzt. Es gibt keine Täterhinweise. Hinweise zu der Tat oder den Tätern oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren