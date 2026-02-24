POL-PDLD: Bad Bergzabern - Schulwegüberwachung
Bad Bergzabern (ots)
Am gestrigen Montag wurden durch die Polizeiinspektion Bad Bergzabern Verkehrsüberwachungen rund um das Schulzentrum in Bad Bergzabern durchgeführt. Im Zeitraum von 07:30h-08:00h konnten in der Pestalozzistraße zwei Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot (VZ 250)festgestellt werden. In der Lessingstraße konnten vier Gurtverstöße sowie zwei Kinder, welche ohne jegliche Sicherung befördert wurden festgestellt. Zudem konnten insgesamt zwei Fahrzeugführer die erforderlichen Papiere nicht vorweisen.
