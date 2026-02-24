POL-PDLD: Bellheim
Knittelsheim - Geschwindigkeitskontrollen
Bellheim / Knittelsheim (ots)
Gestern Morgen führte die Polizei Germersheim Geschwindigkeitskontrollen in der Postgrabenstraße in Bellheim durch. Hier waren sechs Autofahrer zu schnell unterwegs, zwei hatten ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt. Bei der anschließenden Kontrolle in der Hauptstraße in Knittelsheim waren nochmal zehn Autofahrer zu schnell unterwegs.
