Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim
Knittelsheim - Geschwindigkeitskontrollen

Bellheim / Knittelsheim (ots)

Gestern Morgen führte die Polizei Germersheim Geschwindigkeitskontrollen in der Postgrabenstraße in Bellheim durch. Hier waren sechs Autofahrer zu schnell unterwegs, zwei hatten ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt. Bei der anschließenden Kontrolle in der Hauptstraße in Knittelsheim waren nochmal zehn Autofahrer zu schnell unterwegs.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 958 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

