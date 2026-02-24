POL-PDLD: A65/Rastanlage Weinstr. Ost - Dieseldiebstähle aus LKW
A65/Rastanlage Weinstr. Ost (ots)
In der vergangenen Nacht (23.02.-24.02.) wurden aus drei Lastkraftwagen insgesamt 1.400 L Diesel von unbekannt entwendet. Die Fahrer hatten auf der Rastanlage Pfälzer Weinstr. Ost geparkt und sich in ihrer Fahrerkabine zur Ruhe gelegt. Von den Abpumpvorgängen aus ihrem Tank haben sie nichts mitbekommen. Die Polizei Edenkoben hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche verdächtige Wahrnehmungen unter Tel. 06323 9550 mitzuteilen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
David Vogel
Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell