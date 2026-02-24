PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Rastanlage Weinstr. Ost - Dieseldiebstähle aus LKW

POL-PDLD: A65/Rastanlage Weinstr. Ost - Dieseldiebstähle aus LKW
  • Bild-Infos
  • Download

A65/Rastanlage Weinstr. Ost (ots)

In der vergangenen Nacht (23.02.-24.02.) wurden aus drei Lastkraftwagen insgesamt 1.400 L Diesel von unbekannt entwendet. Die Fahrer hatten auf der Rastanlage Pfälzer Weinstr. Ost geparkt und sich in ihrer Fahrerkabine zur Ruhe gelegt. Von den Abpumpvorgängen aus ihrem Tank haben sie nichts mitbekommen. Die Polizei Edenkoben hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche verdächtige Wahrnehmungen unter Tel. 06323 9550 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
David Vogel

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

