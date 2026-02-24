Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Rastanlage Weinstr. Ost - Dieseldiebstähle aus LKW

A65/Rastanlage Weinstr. Ost (ots)

In der vergangenen Nacht (23.02.-24.02.) wurden aus drei Lastkraftwagen insgesamt 1.400 L Diesel von unbekannt entwendet. Die Fahrer hatten auf der Rastanlage Pfälzer Weinstr. Ost geparkt und sich in ihrer Fahrerkabine zur Ruhe gelegt. Von den Abpumpvorgängen aus ihrem Tank haben sie nichts mitbekommen. Die Polizei Edenkoben hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche verdächtige Wahrnehmungen unter Tel. 06323 9550 mitzuteilen.

