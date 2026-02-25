Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Standkontrolle im Bereich der Queichheimer Brücke

Landau (ots)

Am Vormittag des 24.02.2026 wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau eine Standkontrolle im Bereich der Queichheimer Brücke durchgeführt. Innerhalb von knapp 2 Stunden mussten fünf Fahrzeugführer beanzeigt werden, da sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten. Auf diese wird ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen. Weitere sechs Fahrzeugführer wurden mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro belegt, da diese nicht angeschnallt waren. Zudem wurden insgesamt fünf Mängelberichte und Kontrollaufforderungen ausgestellt. In einem Fall muss sich ein 42-Jähriger in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Während der Kontrolle versuchte er noch erfolglos, den Besitz einer Fahrerlaubnis durch Angabe falscher Personalien vorzutäuschen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und auch die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert. Mit weiteren Kontrollen darf gerechnet werden.

