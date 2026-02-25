PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Standkontrolle im Bereich der Queichheimer Brücke

Landau (ots)

Am Vormittag des 24.02.2026 wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau eine Standkontrolle im Bereich der Queichheimer Brücke durchgeführt. Innerhalb von knapp 2 Stunden mussten fünf Fahrzeugführer beanzeigt werden, da sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten. Auf diese wird ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen. Weitere sechs Fahrzeugführer wurden mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro belegt, da diese nicht angeschnallt waren. Zudem wurden insgesamt fünf Mängelberichte und Kontrollaufforderungen ausgestellt. In einem Fall muss sich ein 42-Jähriger in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Während der Kontrolle versuchte er noch erfolglos, den Besitz einer Fahrerlaubnis durch Angabe falscher Personalien vorzutäuschen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und auch die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert. Mit weiteren Kontrollen darf gerechnet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 24.02.2026 – 11:34

    POL-PDLD: Oberotterbach - Geschwindigkeitskontrolle

    Oberotterbach (ots) - Am Montag, 23.Februar wurden durch die Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Oberotterbach in der Weinstraße Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Im Zeitraum 08:15-09Uhr fuhren von 40 gemessenen Fahrzeugen 13 zu schnell. Bei erlaubten 30km/h lag die Höchstgeschwindigkeit bei 50km/h. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Michael Schreiber, PHK Telefon: 06343-9334-1402 ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 10:10

    POL-PDLD: Bellheim / Knittelsheim - Geschwindigkeitskontrollen

    Bellheim / Knittelsheim (ots) - Gestern Morgen führte die Polizei Germersheim Geschwindigkeitskontrollen in der Postgrabenstraße in Bellheim durch. Hier waren sechs Autofahrer zu schnell unterwegs, zwei hatten ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt. Bei der anschließenden Kontrolle in der Hauptstraße in Knittelsheim waren nochmal zehn Autofahrer zu schnell unterwegs. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

    mehr
