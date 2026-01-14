Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall in Wichlinghausen

Wuppertal (ots)

Am 13.01.2026, kurz nach 12:30 Uhr, kam es auf der Kreuzung Oststraße, Handelsstraße, Clarenbachstraße und Am Dieck zu einem Verkehrsunfall. Eine 63-Jährige fuhr mit ihrem Ford Fiesta die Oststraße in Richtung der Straße Am Dieck, als unvermittelt ein 39-jähriger Busfahrer mit einem Mercedes-Linienbus aus der Handelsstraße herausfuhr. Bei der folgenden Karambolage wurde die 63-jährige Frau leicht verletzt und später von Rettungskräften behandelt. Der Sachschaden liegt bei circa 8.000 Euro.

