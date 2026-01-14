PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall in Wichlinghausen

Wuppertal (ots)

Am 13.01.2026, kurz nach 12:30 Uhr, kam es auf der Kreuzung 
Oststraße, Handelsstraße, Clarenbachstraße und Am Dieck zu einem 
Verkehrsunfall.

Eine 63-Jährige fuhr mit ihrem Ford Fiesta die Oststraße in Richtung 
der Straße Am Dieck, als unvermittelt ein 39-jähriger Busfahrer mit 
einem Mercedes-Linienbus aus der Handelsstraße herausfuhr. Bei der 
folgenden Karambolage wurde die 63-jährige Frau leicht verletzt und 
später von Rettungskräften behandelt.

Der Sachschaden liegt bei circa 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

