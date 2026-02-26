PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/AS LD-Nord - Kontrolle Nachtfahrverbot

B10/AS LD-Nord (ots)

Gestern Abend, am 25.02.2026, wurden zwischen 22.15 Uhr und 23.15 Uhr auf der B10 bei der AS LD-Nord gleich vier Sattelzüge kontrolliert, die in Fahrtrichtung Pirmasens unterwegs waren. Während zwei Fahrer eine Genehmigung für das Befahren der B10 zur Nachtzeit vorzeigen konnten, mussten zwei weitere Fahrer wenden und die B10 in Richtung A65 wieder verlassen. Zudem wurde gegen sie ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Zum Schutz der Anlieger vor Lärm gilt auf der B10 zwischen Pirmasens und Landau zwischen 22 Uhr und 6 Uhr ein Fahrverbot für Lastwagen ab 7,5 Tonnen. Davon ausgenommen sind Anlieger und Lieferverkehr für die angrenzenden Kommunen und Kreise. Der Streckenabschnitt wird durch den Schwerverkehr zur Nachtzeit genutzt, um den ca. 45 km langen Umweg über die A6 und damit Zeit und Transportkosten einzusparen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

