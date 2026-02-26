POL-PDLD: Landau - Kupferdiebstahl - Zeugen gesucht
Landau (ots)
Im Tatzeitraum (22.02.20026 - 25.02.2026) entwendeten unbekannte Täter eine an einer Kirche befindliche Dachrinne aus Kupfer. Tatort ist hierbei die Landauer Straße in Landau. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.
