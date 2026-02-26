PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Kupferdiebstahl - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Im Tatzeitraum (22.02.20026 - 25.02.2026) entwendeten unbekannte Täter eine an einer Kirche befindliche Dachrinne aus Kupfer. Tatort ist hierbei die Landauer Straße in Landau. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 26.02.2026 – 09:32

    POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

    Vorderweidenthal (ots) - Am 25.02.2026, gegen 19:10 Uhr, wurde ein in der Rödelsteinstraße geparkter Pkw, Mercedes, durch einen unbekannten Fahrzeugführer beim Vorbeifahren beschädigt. Der Außenspiegel des Mercedes wurde hierbei abgerissen. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen Transporter gehandelt haben. Zeugen die Hinweise zum Verkehrsunfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden. ...

    mehr
