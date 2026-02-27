PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am Donnerstag, den 26. Februar 2026, kam es zwischen 12 Uhr und 14 Uhr in der Schlesierstraße in Landau zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort ordnungsgemäß geparkter Pkw wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte der oder die Unfallverursachende beim Vorbeifahren von oder in Richtung der Horststraße den geparkten Wagen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 11:21

    POL-PDLD: Landau - Verfolgungsfahrt - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Am 26.02.2026 sollte gegen 09:29 Uhr ein Rollerfahrer in der Zweibrücker Straße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Anhaltesignale wurden missachtet. Der Rollerfahrer versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. In der Annweilerstraße wurde eine rote Ampel im Baustellenbereich überfahren. In der Spitze wurde von dem Rollerfahrer eine Geschwindigkeit von 75 km/h erreicht. ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 09:56

    POL-PDLD: Lingenfeld - Unfallflucht auf E Scooter

    Lingenfeld (ots) - Gestern Abend befuhr ein 51-jähriger E Scooter Fahrer die Altspeyerer Straße in Lingenfeld. Dort streifte er ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Bei den anschließenden Ermittlungen konnte er von der Polizei kontrolliert werden. Der Grund für den Fluchtversuch wurde schnell festgestellt. Der Verursacher war stark alkoholisiert. Es wurde eine Blutprobe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren