Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am Donnerstag, den 26. Februar 2026, kam es zwischen 12 Uhr und 14 Uhr in der Schlesierstraße in Landau zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort ordnungsgemäß geparkter Pkw wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte der oder die Unfallverursachende beim Vorbeifahren von oder in Richtung der Horststraße den geparkten Wagen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell