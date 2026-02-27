PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Erneuter Auffahrunfall an der Anschlussstelle zur K6

Edenkoben (ots)

Gestern (26.02.2026) ereignete sich gegen 16:00 Uhr an der Anschlussstelle Edenkoben (Auffahrt zur K6) ein Auffahrunfall. Ein 38-jähriger Autofahrer hielt vorschriftsmäßig an der dortigen Stoppstelle an. Ein nachfolgender 47-jähriger Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und kollidierte mit dem stehenden Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt. Bei einer anschließenden Kontrolle an derselben Örtlichkeit stellte die Polizei sieben weitere Verstöße gegen das Stoppschild fest, die jeweils mit einem Verwarnungsgeld geahndet wurden. In den letzten zwei Jahren kam es an dieser Stelle bereits zu 17 Verkehrsunfällen, weil der Anhaltevorgang Vorausfahrender missachtet wurde. Die Polizei mahnt zur Vorsicht: Stoppschilder sichern unübersichtliche Kreuzungen. Wer das Haltegebot missachtet und eine Gefährdung verursacht, riskiert laut aktuellem Bußgeldkatalog 100 Euro Bußgeld sowie einen Punkt in Flensburg. Bei einem dadurch verursachten Unfall steigt das Bußgeld auf 120 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

