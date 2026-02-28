Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt

Wörth am Rhein (ots)

Am 28.02.2026, gegen 03:05 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Fahrer mit einem Pritschenwagen die Bahnhofstraße in Wörth am Rhein. Im Verlauf der anschließenden Verkehrskontrolle konnte ausgehend von der Atemluft des Fahrers Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,23 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Weiterführend wurde der Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

