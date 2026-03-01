PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen

  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben (ots)

Am Nachmittag des 28.02.2026 wurden in der Zeit von 12.45 Uhr bis 13.45 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Radeburger Straße, Edenkoben im Bereich des Seniorenheims durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h wurden durch die Beamten neun Geschwindigkeitsüberschreitungen beanstandet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 28.02.2026 – 13:40

    POL-PDLD: Kontrollen des Durchfahrtsverbots anlässlich der Tunnelsperrungen bei Annweiler

    Landau in der Pfalz / B 10 (ots) - Am Abend des 27.02.2026 wurde in der Zeit von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr das Durchfahrtsverbot für LKW über 7,5t auf der B10 überwacht. Im Rahmen dieser Kontrollen konnte ein slowenischer LKW festgestellt werden, welcher unbefugt bei der Anschlussstelle LD- Nord auf die B 10 auffuhr. Da der Fahrzeugführer keine Genehmigung für das ...

    mehr
  • 28.02.2026 – 07:37

    POL-PDLD: Verkehrsüberwachung

    Germersheim / VG Lingenfeld (ots) - Gestern Morgen führte die Polizei Germersheim im Stadtgebiet Germersheim und in Teilen der Verbandsgemeinde Lingenfeld Verkehrskontrollen durch. Hierbei mussten drei Verstöße gegen die Handynutzung während der Fahrt geahndet und 12 Verkehrsteilnehmer ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Germersheim Friedrich-Ebert-Str. 5 76726 Germersheim Tel. 07274-9580 E-Mail: ...

    mehr
