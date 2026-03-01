POL-PDLD: Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen
Edenkoben (ots)
Am Nachmittag des 28.02.2026 wurden in der Zeit von 12.45 Uhr bis 13.45 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Radeburger Straße, Edenkoben im Bereich des Seniorenheims durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h wurden durch die Beamten neun Geschwindigkeitsüberschreitungen beanstandet.
