Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bornheim Diebstahl aus Zigarettenautomat

Landau (ots)

In der Nacht des 28.02.2026 zwischen 02:00 Uhr und 07:00 Uhr hebelten bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten am Freizeitcenter in Bornheim auf. Aus dem Automaten wurden sämtliche Zigaretten und das Bargeld entwendet. Die Sachschadenshöhe ist bisher nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

