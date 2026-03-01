POL-PDLD: Bornheim Diebstahl aus Zigarettenautomat
Landau (ots)
In der Nacht des 28.02.2026 zwischen 02:00 Uhr und 07:00 Uhr hebelten bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten am Freizeitcenter in Bornheim auf. Aus dem Automaten wurden sämtliche Zigaretten und das Bargeld entwendet. Die Sachschadenshöhe ist bisher nicht bekannt.
