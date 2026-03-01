Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Landau (ots)

In der Nacht zum Sonntag meldet ein Zeuge einen PKW welcher mit hoher Geschwindigkeit von der Annweilerstraße in Landau abkam. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Beschuldigte PKW Führer mit überhöhter Geschwindigkeit die Annweilerstraße in Richtung Stadtmitte befuhr. An einer Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte diverse Hecken und ein Verkehrsschild. Im Anschluss lenkte der Fahrer sein Fahrzeug zurück und geriet nach links auf den Grünstreifen und Fahrradweg. Erst nach einer weiteren Strecke von 50 m kam das Fahrzeug zum Stillstand. Bei der folgenden Kontrolle gab der Fahrer zunächst an, von einem anderen Fahrzeug geschnitten worden zu sein. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Alkoholkonsum bei dem Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Dem Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde entsprechend sichergestellt. Am Fahrzeug des Fahrers entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell