Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus
Wetter (ots)
Zwischen dem 11.02.2026, 00:00 Uhr und 13.02.2026, 09:15 Uhr, versuchten unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster eines freistehenden Einfamilienhauses an der Straße "Auf der Höhe" aufzuhebeln. Das Fenster hielt den Hebelversuchen stand und die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02335 91662300 melden.(STO)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell