Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Wetter (ots)

Zwischen dem 11.02.2026, 00:00 Uhr und 13.02.2026, 09:15 Uhr, versuchten unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster eines freistehenden Einfamilienhauses an der Straße "Auf der Höhe" aufzuhebeln. Das Fenster hielt den Hebelversuchen stand und die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02335 91662300 melden.(STO)

Pressestelle
