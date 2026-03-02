PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schweighofen: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Schweighofen (ots)

Im Zeitraum vom Samstag, 28. Februar, 12 Uhr bis Sonntag, 1. März, 08:50 Uhr wurde an einem in der Hauptstraße in Schweighofen geparkten Pkw die Heckscheibe beschädigt. Diese wurde durch derzeit noch unbekannte Täter vermutlich mit Steinen eingeworfen. Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tatbegehung geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 23:25

    POL-PDLD: Senior vermisst - Suche mittels Hubschrauber

    Billigheim-Ingenheim (ots) - Am Sonntagabend wurde ein 88-Jähriger Mann aus Billigheim-Ingenheim als vermisst gemeldet. Da aufgrund seines Gesundheitszustandes von einer hilflosen Lage auszugehen war, wurde nach dem Senior mit starken Kräften von Polizei und Feuerwehr gesucht. Es kam unter anderem ein Hubschrauber zum Einsatz. Der Mann konnte von einer aufmerksamen Zeugin im Bereich Rohrbach festgestellt werden. Nach ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 13:47

    POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Landau (ots) - In der Nacht zum Sonntag meldet ein Zeuge einen PKW welcher mit hoher Geschwindigkeit von der Annweilerstraße in Landau abkam. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Beschuldigte PKW Führer mit überhöhter Geschwindigkeit die Annweilerstraße in Richtung Stadtmitte befuhr. An einer Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 13:44

    POL-PDLD: Trunkenheit im Verkehr Landau B10

    Landau (ots) - Am Abend des 28.02.2026 meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen unbeleuchteten, langsam fahrenden LKW auf der B10 bei Landau in Fahrtrichtung Annweiler. Das Fahrzeug konnte im Bereich Annweiler gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Sofort bei der Kontrolle ergaben sich deutliche Anzeichen auf Alkoholkonsum des Fahrers. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,74 Promille. Nach Entnahme ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren