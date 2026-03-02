POL-PDLD: Schweighofen: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Billigheim-Ingenheim (ots) - Am Sonntagabend wurde ein 88-Jähriger Mann aus Billigheim-Ingenheim als vermisst gemeldet. Da aufgrund seines Gesundheitszustandes von einer hilflosen Lage auszugehen war, wurde nach dem Senior mit starken Kräften von Polizei und Feuerwehr gesucht. Es kam unter anderem ein Hubschrauber zum Einsatz. Der Mann konnte von einer aufmerksamen Zeugin im Bereich Rohrbach festgestellt werden. Nach ...

