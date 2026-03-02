POL-PDLD: Schweighofen: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht
Schweighofen (ots)
Im Zeitraum vom Samstag, 28. Februar, 12 Uhr bis Sonntag, 1. März, 08:50 Uhr wurde an einem in der Hauptstraße in Schweighofen geparkten Pkw die Heckscheibe beschädigt. Diese wurde durch derzeit noch unbekannte Täter vermutlich mit Steinen eingeworfen. Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tatbegehung geben können.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi
