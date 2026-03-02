PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Hinweis der Polizei: Neues Versicherungsjahr hat begonnen

Edenkoben (ots)

Jeweils am 1. März beginnt das neue Versicherungsjahr für Mofas, Mopeds, Roller, S-Pedelecs, E-Bikes, E-Scooter und andere Elektrokleinstfahrzeuge. Um den Vorgaben des Pflichtversicherungsgesetzes zu entsprechen, muss das Kennzeichen gewechselt werden. Die Gültigkeit des Versicherungsschutzes lässt sich dabei an der Farbe ablesen: Ab dem 01.03.2026 ist die Farbe Schwarz vorgeschrieben. Wer weiterhin mit einem grünen Kennzeichen unterwegs ist, macht sich nach § 6 des Pflichtversicherungsgesetzes strafbar. In diesem Fall besteht kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug, was eine Geld- oder sogar Freiheitsstrafe nach sich ziehen kann. Allein am gestrigen Tag mussten vier Strafverfahren eingeleitet werden, da vier E-Scooter-Fahrer im Bereich Edenkoben ohne gültigen Versicherungsschutz kontrolliert wurden.

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

