DPolG Bayern: Felix Neureuther unterstützt Stiftung der Deutschen Polizeigewerkschaft

"Immer mehr Polizisten werden im Dienst verletzt. Das ist für mich ein absolutes Unding!", sagt Felix Neureuther und unterstützt deshalb die Stiftung der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG). Für eine Spendenaktion stellt der Ex-Skirennstar ein hochwertiges Paar Nordica Race Carver zur Verfügung, signiert von ihm und seinem Vater Christian Neureuther.

"Die Stiftung der Deutschen Polizeigewerkschaft hilft Polizisten, die im Dienst verletzt wurden oder traumatische Einsätze erleben mussten. Mit einem Aufenthalt in den Stiftungshäusern, u.a. in Fall und in Lenggries, sollen die Kolleginnen und Kollegen Ihren Schutzschild für die Seele wieder erneuern können.", erklärt Reinhold Merl, Vorsitzender der Stiftung der DPolG.

Im Jahr 2024 wurden insgesamt 2.996 Polizisten bei 7.384 Einsätzen in Bayern verletzt. "Das ist eine absolut nicht hinnehmbare hohe Zahl an verletzten Kolleginnen und Kollegen, die im Dienst für die Gemeinschaft, zum Schutz der Bevölkerung, verletzt wurden. Deshalb freut es uns umso mehr, dass Felix Neureuther die wichtige Arbeit der DPolG-Stiftung unterstützt." so Thorsten Grimm, 1.stv. Landesvorsitzender der DPolG Bayern und Initiator der Charity-Aktion.

Neben dem hochwertigen Paar Ski von Felix Neureuther gibt es noch ein Ski-Wochenende inkl. Skipässe in Garmisch-Partenkirchen für zwei Personen im Boutiquehotel Werdenfelserei, eine Woche Urlaub für zwei Personen in einem Haus der Stiftung, sowie winterliche Geschenkpakete mit hochwertigen Preisen der Firma Schöffel zu gewinnen.

Teilnehmen kann jeder, der bis zum 6. Januar 2026 eine Spende in einer Mindesthöhe von 10 Euro tätigt. Alle Spender kommen dann in den Lostopf. Die Gewinner werden kurz danach gezogen und benachrichtigt. Spenden bitte auf folgendes Konto: Stiftung der Deutschen Polizeigewerkschaft Sparda Bank München eG IBAN: DE70 70090500 0001999 990 BIC: GENODEF1S04 Verwendungszweck: "CHARITY ON SNOW 2.0" + Kontaktdaten (Adresse/Telefonnummer)

Über eine Veröffentlichung dieser Spendenaktion in Ihrem Medium würden wir uns sehr freuen.

