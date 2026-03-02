POL-PDLD: Gleisweiler - Motorradfahrerin verliert die Kontrolle
Gleisweiler (ots)
Gegen 16:00 Uhr kam gestern (01.03.2026) eine 38-jährige Motorradfahrerin auf der L 509 zwischen Burrweiler und Gleisweiler aufgrund von Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab. Sie verlor die Kontrolle über ihr Zweirad und kollidierte mit einem Sandsteinpoller neben der Fahrbahn. Mit einer Fraktur am Handgelenk wurde die Frau durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Motorrad entstand Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell