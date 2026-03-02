Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gleisweiler - Motorradfahrerin verliert die Kontrolle

Bild-Infos

Download

Gleisweiler (ots)

Gegen 16:00 Uhr kam gestern (01.03.2026) eine 38-jährige Motorradfahrerin auf der L 509 zwischen Burrweiler und Gleisweiler aufgrund von Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab. Sie verlor die Kontrolle über ihr Zweirad und kollidierte mit einem Sandsteinpoller neben der Fahrbahn. Mit einer Fraktur am Handgelenk wurde die Frau durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Motorrad entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell