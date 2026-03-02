PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gleisweiler - Motorradfahrerin verliert die Kontrolle

POL-PDLD: Gleisweiler - Motorradfahrerin verliert die Kontrolle
  • Bild-Infos
  • Download

Gleisweiler (ots)

Gegen 16:00 Uhr kam gestern (01.03.2026) eine 38-jährige Motorradfahrerin auf der L 509 zwischen Burrweiler und Gleisweiler aufgrund von Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab. Sie verlor die Kontrolle über ihr Zweirad und kollidierte mit einem Sandsteinpoller neben der Fahrbahn. Mit einer Fraktur am Handgelenk wurde die Frau durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Motorrad entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren