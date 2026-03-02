PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen
Landkreis Tuttlingen) Vorfahrtsunfall mit zwei Leichtverletzten (28.02.2026)

Aldingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ist es am Samstag, gegen 22 Uhr, an der Einmündung der Straßen "Michelbeuge" und Neufraer Straße gekommen. Gegen ihre Wartepflicht verstieß eine 31-jährige Opel-Fahrerin, die auf der Straße "Michelbeuge" unterwegs war. Sie übersah beim Abbiegen die in Richtung Aixheim fahrende 26-Jährige in einem BMW. Durch den Zusammenstoß verletzten sich im BMW je eine 26 und 29 Jahre alte Frau leicht. Rettungswagen brachten sie ins Krankenhaus. Der BMW musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

