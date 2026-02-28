Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Beleidigung von Polizeibeamten (27.02.2026)

Konstanz (ots)

Am Freitagmorgen gegen 10:30 Uhr wurde eine zivile Streife der Polizei an einer Lichtzeichenanlage in der Schramberger Straße in Rottweil auf einen Pkw aufmerksam, welcher trotz Grünlicht nicht in die Kreuzung einfuhr. Nachdem die Beamten den 22-jährigen Fahrzeuglenker aufforderten weiterzufahren, öffnete dieser das Seitenfenster und streckte unvermittelt seinen linken Arm nach draußen. Hierbei zeigte er deutlich seinen ausgestreckten Mittelfinger in Richtung der dem Fahrzeug nachfolgenden Kollegen. Es folgt eine Anzeige wegen Beleidigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell