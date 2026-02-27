Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Motorradfahrer bei Sturz verletzt (25.02.2026)

Rottweil (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz auf der Balinger Straße am Mittwochnachmittag Verletzungen zugezogen. Gegen 16 Uhr war ein 74-Jähriger mit einer BMW in Fahrtrichtung Viadukt unterwegs. Im Kurvenbereich verlor der Biker die Kontrolle über seine Maschine, geriet an den Randstein, touchierte anschließend die Leitplanke und eine Richtungstafel und kam schließlich am Fahrbahnrand zu Fall. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 74-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens an der BMW schätzte die Polizei auf etwa 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell