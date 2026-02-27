POL-KN: (Rottweil
Landkreis Rottweil) Motorradfahrer bei Sturz verletzt (25.02.2026)
Rottweil (ots)
Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz auf der Balinger Straße am Mittwochnachmittag Verletzungen zugezogen. Gegen 16 Uhr war ein 74-Jähriger mit einer BMW in Fahrtrichtung Viadukt unterwegs. Im Kurvenbereich verlor der Biker die Kontrolle über seine Maschine, geriet an den Randstein, touchierte anschließend die Leitplanke und eine Richtungstafel und kam schließlich am Fahrbahnrand zu Fall. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 74-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens an der BMW schätzte die Polizei auf etwa 1.500 Euro.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell