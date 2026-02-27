Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Unfall auf Fußgängerüberweg auf der Heerstraße - zwei Personen verletzt (26.02.2026)

Rottweil (ots)

Zwei Personen sind bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der Heerstraße verletzt worden. Gegen 07.40 Uhr war eine 61-Jährige mit einem Nissan auf der Heerstraße in Richtung Stadionstraße unterwegs. Am Fußgängerüberweg auf Höhe des Gebäudes 143 übersah die Frau - vermutlich da sie die tief stehende Sonne blendete - zwei gerade den Fußgängerüberweg überquerende junge Frauen im Alter von 17 und 18 Jahren und erfasst sie. Beide erlitten durch den Zusammenstoß zum Glück nur leichte Verletzungen. Die 18-Jährige kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell