Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell, B 294

Landkreis Rottweil) Rollerfahrer kommt von Fahrbahn ab und stürzt - 67-Jähriger schwer verletzt (26.02.2026)

Schenkenzell - B 294 (ots)

Am Donnerstagvormittag hat sich auf der Bundesstraße 294 bei Schenkenzell ein Unfall ereignet, bei dem ein Rollerfahrer schwer verletzt worden ist. Kurz nach 10 Uhr fuhr ein 67-Jähriger mit einem Roller in Richtung Schenkenzell. Dabei kam er aus bislang unbekannter Ursache plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Grünstreifen und kam schließlich auf dem daneben verlaufenden Radweg zu Fall. Trotz des getragenen Helms zog sich der Mann bei dem Sturz Kopfverletzungen zu. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes übernahmen Ersthelfer die Versorgung des 67-Jährigen. Anschließend brachte ihn ein Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell