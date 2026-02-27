Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) Unsachgemäßer Umgang mit einer Lampe löst Kellerbrand aus - etwa 40.000 Euro Sachschaden (26.02.2026)

Oberndorf (ots)

Ein Kellerbrand im Ortsteil Lindenhof hat am Donnerstagabend einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst.

Gegen 18:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im Aspenweg mitgeteilt. Durch den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr konnte das Feuer in einer Werkstatt im Kellerbereich rasch gelöscht werden. Ein 46-jähriger Bewohner, der sich im Keller aufhielt, erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde vor Ort vorsorglich durch den Rettungsdienst versorgt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Ermittlungen ergaben, dass vermutlich der unsachgemäße Umgang mit einer Lampe den Kellerbrand auslöste. Das Polizeirevier Oberndorf leitete Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den 46-Jährigen ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell