Lkr. Rottweil) 59-jährige Autofahrerin übersieht 17-jährigen Motorradfahrer: Ein Leichtverletzter und etwa 10.000 Euro Sachschaden (26.02.2026)

Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der Sulgener Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad ereignet.

Eine 59-jährige VW-Fahrerin fuhr gegen 17:00 Uhr von einem Grundstück auf die Sulgener Straße ein. Dabei übersah sie einen stadtauswärts fahrenden 17-jährigen Motorradfahrer, der daraufhin mit dem Auto kollidierte und stürzte.

Der Motorradfahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

