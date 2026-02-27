Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, B 27

Lkr. Rottweil) 66-jährige Autofahrerin gerät in Gegenverkehr: etwa 20.000 Euro Sachschaden (27.02.2026)

Rottweil (ots)

Glücklicherweise ohne Verletzte lief ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos am frühen Freitagmorgen auf Bundesstraße 27 ab.

Eine 66-jährige Frau war gegen 05:15 Uhr mit ihrem Smart fortwo von Balingen in Richtung Rottweil unterwegs. Zwischen dem Abzweig zum "Berner Feld" und dem Kreisverkehr zur Landesstraße 424 geriet die Fahrerin mit ihrem Wagen aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Hier kollidierte der Smart mit dem Skoda einer 17-Jährigen.

Durch den Verkehrsunfall waren beide Autos nicht mehr fahrbereit. Abschleppwagen kümmerten sich um die beschädigten Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

