Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan, L 412
Landkreis Rottweil) Drei Verletzte nach Unfall (25.02.2026)

Dornhan - L 412 (ots)

Zwischen Dornhan und Marschalkenzimmern ist es auf der Landesstraße 412 zu einem Unfall mit drei verletzten Personen gekommen. Gegen 17 Uhr bremste ein 20-Jähriger seinen VW ab um nach links abzubiegen. Eine dahinter fahrende, ebenfalls 20-Järhige, bemerkte dies zu spät und pralle in ihrem Seat gegen das Heck des VW. Durch die Kollision schleuderte der Caddy auf die Gegenfahrbahn auf der in diesem Augenblick ein BMW unterwegs war. Dessen 73-jährige Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und stieß ebenfalls mit dem VW zusammen. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch die Seniorin verletzten sich durch die Zusammenstöße schwer. Der junge Mann verletzte sich leicht. Rettungswagen brachten alle drei in Krankenhäuser. Die beschädigten Wagen mussten mit einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro abgeschleppt werden. Zur Straßenreinigung kam die Feuerwehr und die Straßenmeisterei, die darüber hinaus bei der Umleitung half.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

