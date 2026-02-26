Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Betrügerische Spendensammler (26.02.2026)

Allensbach (ots)

Am Donnerstagvormittag waren auf dem Parkplatz eines Discounters in der Professor-Maier-Leibnitz-Straße betrügerische Spendensammler unterwegs. Gegen 10 Uhr sprachen zwei Männer eine 88-Jährige auf dem Parkplatz des Norma an und baten um eine Spende, die angeblich beeinträchtigten Menschen zukommen solle. Nachdem die Seniorin daraufhin einen 5-Euro-Schein aushändigte, zeigte einer der beiden Unbekannten auf eine Klatte, auf der mehrere angebliche Spenden in Höhe von je mindesten 20 Euro ausgewiesen waren und forderte einen höheren Betrag von der Frau. Nachdem sie dies verneinte und daraufhin auch ihre fünf Euro zurückforderte, flüchteten die Betrüger in Richtung Aldi.

Zu den Männern liegt folgende Beschreibung vor: normale Statur, etwa 180 Zentimeter groß, schwarze, kurze Haare, etwa 30 Jahre alt, leichter Bartansatz, gepflegte Erscheinung. Beide waren dunkel gekleidet und sprachen mit ausländischem Akzent. Einer trug zudem eine schwarze Laptoptasche bei sich.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der falschen Spendensammler nimmt der Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 99700-0 entgegen.

Sollten Sie von angeblichen Spendensammlern angesprochen werden, seien Sie besonders wachsam, übergeben Sie kein Geld und achten Sie gut auf Ihre Taschen und Wertsachen!

Weitere Informationen zu Betrugsmaschen und hilfreiche Verhaltenstipps stellt die Polizei unter www.polizei-beratung.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell